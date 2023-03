Le rivelazioni di Allegri e l’elogio a Barrenechea | tutti i dettagli

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) L’incidente accaduto a Pogba a causa di un problema fisico durante l’allenamento per battere le punizioni per la Juventus, è stata una doccia fredda peri tifosi dei bianconeri. E’ stato il tecnico Massimilianoa sventare i nostri timori in un’intervista esclusiva a Dazn. Come se non bastasse dovrà sottoporsi a visite mediche al J Medical per verificare l’entità dell’infortunio e capire se il calciatore francese riuscirà a recuperare in tempo per le fasi cruciali della stagione. Il tecnico bianconero ha rivelato con tristezza: “Stamattina Pogba era intento a calciare le punizioni quando improvvisamente si è bloccato sull’adduttore, domani vedremo l’entità del danno. Stasera avrebbe potuto darci una mano, ma queste sono cose che capitano. Dovrà trovarsi il coraggio per rialzarsi e tornare a essere quello che era prima“. Una notizia che ha ...