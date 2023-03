Le Iene presentano: Inside. Mostri o innocenti? La nuova inchiesta (Di domenica 12 marzo 2023) Domenica 12 marzo, in prime-time su Italia1, torna “Le Iene presentano: Inside” con l’inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o innocenti?”, interamente dedicata alla vicenda di cronaca avvenuta il 2 luglio 1983, nota come il “massacro di Ponticelli” Quaranta anni fa Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, due bambine di 7 e 10 anni, furono violentate, torturate, uccise, e infine date alle fiamme. Un delitto efferato e brutale, che sconvolse non solo Napoli ma l’Italia intera, e che, dopo due mesi di indagini e tre anni di processi, condannò all’ergastolo Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo. I tre, appena maggiorenni all’epoca dei fatti, sostennero dal primo momento di essere innocenti. Oggi, dopo aver scontato la pena, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 marzo 2023) Domenica 12 marzo, in prime-time su Italia1, torna “Le” con l’di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo “?”, interamente dedicata alla vicenda di cronaca avvenuta il 2 luglio 1983, nota come il “massacro di Ponticelli” Quaranta anni fa Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, due bambine di 7 e 10 anni, furono violentate, torturate, uccise, e infine date alle fiamme. Un delitto efferato e brutale, che sconvolse non solo Napoli ma l’Italia intera, e che, dopo due mesi di indagini e tre anni di processi, condannò all’ergastolo Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo. I tre, appena maggiorenni all’epoca dei fatti, sostennero dal primo momento di essere. Oggi, dopo aver scontato la pena, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avespartacus : RT @redazioneiene: Gli inquirenti hanno forzato ed estorto confessioni, anche non vere, a seguito di minacce e percosse? Ciro, Giuseppe e L… - italofrancaise : RT @redazioneiene: Gli inquirenti hanno forzato ed estorto confessioni, anche non vere, a seguito di minacce e percosse? Ciro, Giuseppe e L… - Giulio_Golia : Vi aspetto domani alle 20,30 con “Le iene presentano Inside”Tre ragazzi quasi 18enni furono condannati all’ergastol… - Giulio_Golia : RT @redazioneiene: Gli inquirenti hanno forzato ed estorto confessioni, anche non vere, a seguito di minacce e percosse? Ciro, Giuseppe e L… - redazioneiene : Gli inquirenti hanno forzato ed estorto confessioni, anche non vere, a seguito di minacce e percosse? Ciro, Giusepp… -