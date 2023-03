Le croci e la rabbia. Da Firenze a Cutro la staffetta che riporta l’altra Italia in piazza (Di domenica 12 marzo 2023) La catena di errori del governo Meloni e il decreto che nulla decide. Ma quei corpi che il mare restituisce parlano alla coscienza di tutti, da qui si riparte Leggi su repubblica (Di domenica 12 marzo 2023) La catena di errori del governo Meloni e il decreto che nulla decide. Ma quei corpi che il mare restituisce parlano alla coscienza di tutti, da qui si riparte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Le croci e la rabbia. Da Firenze a Cutro la staffetta che riporta l’altra Italia in piazza [di Concita De Gregorio] - zero_dosi : RT @repubblica: Le croci e la rabbia. Da Firenze a Cutro la staffetta che riporta l’altra Italia in piazza [di Concita De Gregorio] https:/… - TittaTwitta1 : RT @repubblica: Le croci e la rabbia. Da Firenze a Cutro la staffetta che riporta l’altra Italia in piazza [di Concita De Gregorio] https:/… - repubblica : Le croci e la rabbia. Da Firenze a Cutro la staffetta che riporta l’altra Italia in piazza - Eli74505503 : RT @repubblica: Le croci e la rabbia. Da Firenze a Cutro la staffetta che riporta l’altra Italia in piazza [di Concita De Gregorio] https:/… -