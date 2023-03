Le condizioni di Meret: ci sarà per Napoli - Eintracht? (Di domenica 12 marzo 2023) In casa Napoli preoccupano le condizioni di Alex Meret . Il portiere è stato escluso dalla formazione titolare della partita contro l' Atalanta dopo aver accusato accusato un problema al polso della ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 marzo 2023) In casapreoccupano ledi Alex. Il portiere è stato escluso dalla formazione titolare della partita contro l' Atalanta dopo aver accusato accusato un problema al polso della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RafAuriemma : Si saprà tutto domani #NapoliEintracht - salvione : Le condizioni di Meret: ci sarà per Napoli-Eintracht? - NapoliAddict : Le condizioni di Meret: ci sarà per Napoli-Eintracht? #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corriere dello Sport - ilmionapoli : Napoli: ecco le condizioni di Kim, Meret e Lozano - sportli26181512 : Le condizioni di #Meret: ci sarà per #Napoli-Eintracht?: Il portiere azzurro non ha giocato l'ultima partita di cam… -