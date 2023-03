Lazza, chi è la fidanzata Debora Oggioni: “Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita” (Di domenica 12 marzo 2023) La fortunata fidanzata di Lazza è Debora Oggioni, modella e ballerina di professione, che ha anche avuto esperienze da hostess in contesti importanti come l’EICMA o la Fiera dell’artigianato di Milano. La ragazza era presente sui social di Lazza da un po’: a giugno il rapper scriveva su Instagram: “Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita“, ma adesso la loro relazione è stata certificata dal settimanale Chi, che ha spifferato il nome della ragazza anche a chi non lo sapeva e garantendo sulla serietà della storia: Il rapper milanese si è fidanzato. E’ stata una storia con Fedez su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 marzo 2023) La fortunatadi, modella e ballerina di professione, che ha anche avuto esperienze da hostess in contesti importanti come l’EICMA o la Fiera dell’artigianato di Milano. La ragazza era presente sui social dida un po’: a giugno il rapper scriveva su Instagram: “Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono.perleche mi haila“, ma adesso la loro relazione è stata certificata dal settimanale Chi, che ha spifferato il nome della ragazza anche a chi non lo sapeva e garantendo sulla serietà della storia: Il rapper milanese si è fidanzato. E’ stata una storia con Fedez su ...

