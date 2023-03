Lazza: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzata, Instagram, Cenere a Sanremo 2023 (Di domenica 12 marzo 2023) Lazza, il rapper milanese, si è fatto conoscere e amare ancora di più dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con ‘Cenere’. Brano con il quale si è classificato al secondo posto, subito dopo il vincitore Marco Mengoni. E oggi proprio lui, Lazza, amatissimo soprattutto dai giovani, ritornerà in tv, sul piccolo schermo e si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Mara Venier, nel suo salotto di Domenica In: parlerà della sua carriera, dei successi ottenuti e dell’amore. Poi si esibirà sulle note di Cenere e farà ballare tutti. Foto IG Dagli esordi al successo di Lazza Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, è nato a Milano il 22 agosto del 1994 ed è un rapper, musicista e produttore discografico molto amato. Lui che è solito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023), il rapper milanese, si è fatto conoscere e amare ancora di più dopo aver partecipato al Festival dicon ‘’. Brano con il quale si è classificato al secondo posto, subito dopo il vincitore Marco Mengoni. E oggi proprio lui,, amatissimo soprattutto dai giovani, ritornerà in tv, sul piccolo schermo e si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Mara Venier, nel suo salotto di Domenica In: parlerà della sua, dei successi ottenuti e dell’amore. Poi si esibirà sulle note die farà ballare tutti. Foto IG Dagli esordi al successo di, all’anagrafe Jacoporini, è nato a Milano il 22 agosto del 1994 ed è un rapper, musicista e produttore discografico molto amato. Lui che è solito ...

