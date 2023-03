Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Laziomania: ennesimo regalo all’ex Inzaghi, ora serve follia per la doppia impresa - luca5587 : Frustrazione, rabbia, idee, giustificazioni, onestà mia e della partita, derby: ci trovate tutto questo, e pure un… -

In business - language direbbero che Luis Alberto pensa e gioca out of the box, ma è l'ennesima metafora in cui costringerlo, l'vestito che gli sta stretto, largo, non gli sta eppure gli sta ...Se c'è stata una guerra tra guida tecnica e dirigenza, Maximiano ne è solo l'esempio lampante. Un giorno qualcuno ci spiegherà questi 10 milioni, o questa serata di rinuncia, un giovedì ...L'highlight sull'equilibrio del gruppo aveva fatto storcere il naso a molti, e mi aveva solleticato l'ironia nell'ultimo. In qualche modo, è una frase celebre del pres: l'...

Ora di andare a dormire, dice Sarri quando gli dicono della Lazio seconda, della Champions. Ma non partiamo da qui, ma dalla partita, o meglio dal prepartita: la scelta perfetta di Sarri, Vecino come ...Luis Alberto è pazzo. Non nel senso clinico del termine, ci mancherebbe, ma in un certo senso se volete romantico. Luis Alberto è completamente fuori da schemi borghesi, Luis Alberto è completamente a ...