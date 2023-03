(Di domenica 12 marzo 2023) Il pareggio ottenuto sul campo del Bologna non ha scalfito le certezze di una squadra, la, che ha tutte le carte in regola per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Lazio, #Tare ha già pronto un colpo da 15 milioni. E può arrivare un ex #Barcellona - LALAZIOMIA : Lazio, Tare ha già pronto un colpo da 15 milioni. E può arrivare un ex Barcellona - LucaDSSLAZIO : @IlarioDiGiovamb Altro pensiero sparso... Tare è un male per la Lazio... Da cacciare subito - spicciar : @LazioSpace No. Ma spero abbia la forza di inchiodare Lotito e Tare a fine campionato per aver messo la Lazio in questa situazione - stefanolucci71 : @mempispillo @giuliocardone69 Il 50% dei problemi della Lazio è avere Tare come DS -

Calciomercato, il dsguarda in Bundesliga per rinforzare l'attacco: il vice Immobile può arrivare da là Per rinforzare l'attacco dellain vista della prossima stagione, il ds Iglicontinua a ...1 Si prospetta un ruolo alla Ferguson per Sarri alla. Lo scenario lo dipinge questa mattina Repubblica , raccontando che a prescindere dall'addio dia giugno, Lotito sarebbe comunque pronto ad affidarsi totalmente alle strategie dell'attuale ...Il calciatore è nel mirino dellaper l'estate e, secondo alcune voci, il ds biancocelesteavrebbe già trovato l'accordo per il trasferimento, bloccando così l'acquisto in anticipo. Classe ...

Lazio, retroscena Sarri-Tare: «Gli risponde quasi sempre di no» Lazio News 24

Priva ancora del suo capitano, la Lazio, come era già accaduto in Europa contro l ... E come fa poi, insieme al suo diesse Tare, a chiedere a Sarri, che ha cambi limitati e non competitivi rispetto ...Sarri su Mourinho squalificato: «Avrei preferito che…». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio dopo il Bologna Nella conferenza stampa post Bologna-Lazio, Maurizio Sarri è tornato a parlare della sq ...