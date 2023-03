Lazio | Sarri | ‘Assenza di Mou nel derby? Dispiace | è parte dello spettacolo’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 00:06:00 Fermi tutti! Maurizio, tecnico della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Bologna: “Abbiamo fatto una partita seria, giocando un buon calcio per 80 metri. C’è mancato qualcosa davanti ma giocare qui non è semplice, la prestazione è stata di buon livello”. POCHI GOL – “L’anno scorso Immobile era a 19/20 gol, se avesse giocato con continuità probabilmente saremmo in media. Non stiamo creando poco, concretizziamo poco. In alcune occasioni non siamo andati al tiro ed è una bestemmia”. PERFEZIONE – “Mi auguro che manchi sempre, è la benzina per il nostro lavoro e le nostre motivazioni. Uno che fa l’allenatore deve avere delle motivazioni feroci, se l’obiettivo è irraggiungibile per me è meglio. La perfezione è un’utopia”. ESPERIENZA- “Nagelsmann è un baciato da Dio, con ...