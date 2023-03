Lazio | Rocca presenta la giunta | dieci assessori cinque uomini e cinque donne | sei a Fratelli d' Italia

(Di domenica 12 marzo 2023) Leggi Anche Centrodestra in trionfo: sono 'sue' 15 Regioni su 19, adesso c'è anche ilLeggi Anche Regionali: centrodestra stravince con oltre il 50% nele in Lombardia ma pesa l'astensione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Regione Lazio, ecco la #giunta Rocca: tutti i nomi degli assessori - tripps42 : RT @ultimora_pol: Giunta Regione #Lazio: • Presidente e delega alla Sanità: Francesco #Rocca • Vicepresidente e delega allo Sviluppo econo… - ultimora_pol : Giunta Regione #Lazio: • Presidente e delega alla Sanità: Francesco #Rocca • Vicepresidente e delega allo Sviluppo… - direpuntoit : Cinque donne e cinque uomini affiancheranno Francesco Rocca in questa legislatura. - vincereelezioni : Lazio: Rocca presenta la giunta, 5 uomini e 5 donne -

La pesante delega alla Sanità rimane nelle mani del presidente ...Leggi Anche Centrodestra in trionfo: sono 'sue' 15 Regioni su 19, adesso c'è anche ilLeggi Anche Regionali: centrodestra stravince con oltre il 50% nele in Lombardia ma pesa l'astensione record Gli altri assessori Per FdI Giancarlo Righini (Bilancio e Agricoltura), Elena Palazzo (Ambiente, Sport e Turismo), Fabrizio Ghera (Trasporti e Rifiuti),...È ufficialmente pronta la giunta della regione. Ecco i 10 assessori del presiedente delFrancesco, presentati nella sede della presidenza in via Cristoforo Colombo. La squadra è composta da 5 donne e 5 uomini. Il governatore, come già preannunciato terra la delega alla Sanità.

Giunta Rocca, chi sono gli assessori della Regione Lazio: sei sono di Fratelli d’Italia ilmessaggero.it

ROMA – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha presentato questa mattina nella sede di via Cristoforo Colombo la nuova giunta regionale. Cinque donne e cinque uomini che affiancheranno ...Lazio, il neo governatore, Francesco Rocca, ha ufficializzato i nomi della giunta che lo affiancherà al governo della Regione. La delega alla Sanità viene mantenuta dallo stesso Rocca, che ha nominato ...