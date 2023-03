L’Attimo (Di domenica 12 marzo 2023) Vincenzo Calafiore Noi, nella nostra odierna condizione umana non abbiamo più – – al suo posto abbiamo il tempo, e non importa la sua qualità, tanto è lo stesso un tempo convulso e frenetico, di grande disagio in tutti i suoi aspetti. è riflessione, è pausa, ma è anche dialogo, logos, pensiero. diventa, pertanto, coefficiente determinante della felicità o dell’infelicità umana, acquista una fortissima valenza esistenziale, sì che dire “ attimo” per l’uomo è la stessa cosa che dire “vita”. Si può indicare col termine greco “chrónos” il “tempo”: il tempo in generale, inteso come misura del durare di qualsiasi essere diveniente. Tuttavia nel nostro modo di pensare il tempo appare a noi naturale, e serve ad inquadrare tanto i fenomeni naturali quanto gli eventi storici. Il tempo “ cosmico “ adempie perfettamente le sue funzioni, scorre inesorabile senza posa, impersonale ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 12 marzo 2023) Vincenzo Calafiore Noi, nella nostra odierna condizione umana non abbiamo più – – al suo posto abbiamo il tempo, e non importa la sua qualità, tanto è lo stesso un tempo convulso e frenetico, di grande disagio in tutti i suoi aspetti. è riflessione, è pausa, ma è anche dialogo, logos, pensiero. diventa, pertanto, coefficiente determinante della felicità o dell’infelicità umana, acquista una fortissima valenza esistenziale, sì che dire “ attimo” per l’uomo è la stessa cosa che dire “vita”. Si può indicare col termine greco “chrónos” il “tempo”: il tempo in generale, inteso come misura del durare di qualsiasi essere diveniente. Tuttavia nel nostro modo di pensare il tempo appare a noi naturale, e serve ad inquadrare tanto i fenomeni naturali quanto gli eventi storici. Il tempo “ cosmico “ adempie perfettamente le sue funzioni, scorre inesorabile senza posa, impersonale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EviGf25 : RT @glodomenichini: Mi ero un attimo ripresa ma niente.. questo è Edo. Fiera e felice di averti sostenuto dal giorno 1. La tua vera vitto… - C24017 : Poi uno non si deve incaxxare. Chan ha qualche problema ai piedi,gli fanno male ma non vuole prendersi una pausa pe… - globotomizzato : RT @HoaraBorselli: Qualcuno dei tanti moralisti di sinistra,riesce per un attimo a spostare l’attenzione dal mare alla terra e preoccuparsi… - habitoftbsl : @sincerelymatu ammetto che appena ho letto la roba ero rimasta così ?? per un attimo ma poi ho spostato l’attenzione… - Quoque_Tu_Brute : RT @HoaraBorselli: Qualcuno dei tanti moralisti di sinistra,riesce per un attimo a spostare l’attenzione dal mare alla terra e preoccuparsi… -