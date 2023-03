Latina-Turris oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 12 marzo 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono in dodicesima posizione, ma sono reduci da un brutto periodo di forma: un pareggio, una sola vittoria e ben 3 sconfitte nelle ultime 5 gare. La formazione ospite, invece, è sotto al diciassettesimo posto, ma hanno vinto 2 delle ultime 5 partite, con anche però 2 sconfitte ed un pareggio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 marzo alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Dazn. Sportface vi offrirà unatestuale dell’incontro. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA ...

Ore 17.30 Avellino - Foggia Juve Stabia - Giugliano Latina - Turris Monopoli - Fidelis Andria Taranto - Picerno Latina, dunque, senza uno dei propri trascinatori. L'infortunio dell'attaccante ha scatenato la ferma reazione del tecnico corallino Fontana: 'Vito ha preso una botta tremenda domenica ...

Latina con tanti assenti contro la Turris. Per la gara contro i corallini di domani, Di Donato non avrà a disposizione Ganz, Bordin e Di Livio, che si aggiungono al lungodegente Teraschi e ...Sono arrivate le parole in conferenza stampa di mister Daniele Di Donato alla vigilia del match tra Latina e Turris. Una sfida che rappresenta un vero e proprio bivio per i nerazzurri che dovranno far ...