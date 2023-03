Latina | la bodyart therapy all’Ospedale Goretti Il 16 marzo inaugurazione della mostra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 marzo 2023) Il 16, alle ore 13,00, presso la sala conferenzepalazzina direzionale dell’ospedale Santa Mariadi, verrà inaugurata la“dopo un tumore al seno sentirsi ancora belle – Anna Maria Mazzini”, allestita fino all’8 maggio. Sentirsi ancora belle dopo un intervento per tumore al seno. È possibile sentirsi ancora belle dopo un intervento per tumore al seno? Sicuramente se lo sono chieste e se lo continuano a domandare tante donne colpite dalla malattia e sono molti a ritenere che la “Percezione” di continuare ad esserlo non è “ un di più ”, ma è parte importante del percorso di cura e di guarigione. E proprio a questa verità si ispira la “D’arte Contemporanea in Ospedale”, curata da Fabio D’Achille Direttore Museo D’arte Diffusa (MAD), che ...