L’Athletic Brighela | «Sosterremo una Ong»

Restare umani. Sottolineare attraverso un banner a metà campo che la strage dei migranti è prima una questione umanitaria, che politica. Eros Tasca è il direttore sportivo dell'Asd Brighela, squadra

In attesa, la società, la Asd Athletic Brighela, ha reso noto che ha deciso di "sostenere direttamente una Ong che, nonostante i decreti, si appresta a salvare vite umane. Questa è l'emergenza. Di ...

L'Athletic Brighela dopo la multa e la squalifica per lo striscione su Cutro: 'Non siamo noi le vittime, ma i 26.000 in fondo al mare'

'Dobbiamo alzare la testa e renderci conto delle responsabilità politiche che stanno dietro alle tragedie. Poco importa se a pagare le conseguenze siamo noi. Noi stiamo bene'. L'Athletic Brighela risponde con un lungo post sulla sua pagina Facebook alla sentenza del Giudice sportivo della delegazione di Bergamo, che ha punito la società con una multa da 550 euro e una squalifica.