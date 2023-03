L’Atalanta al Maradona non ribalta il pronostico e gioca solo in difesa (Di domenica 12 marzo 2023) Napoli. Che fosse una gara a dir poco proibitiva era abbastanza previsto, e in effetti L’Atalanta non è riuscita a ribaltare il pronostico cedendo al Maradona e confermando contemporaneamente due aspetti: il Napoli merita ampiamente la vittoria dello Scudetto e la Dea merita senza dubbi i punti e la posizione in cui si trova. Per affrontare la capolista mister Gasperini decide di affidarsi ad un attacco pesante con doppia punta (Højlund-Zapata) sostenuta dal trequartista Pasalic. A condurre la partita e il gioco è ovviamente la squadra di Spalletti con la Dea praticamente schierata con tutti gli effettivi dietro la linea della palla per difendere il fortino. I nerazzurri nella prima frazione di gara risultano abbastanza attenti a livello difensivo e non concedono occasioni a raffica. Per i partenopei, dopo due ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 marzo 2023) Napoli. Che fosse una gara a dir poco proibitiva era abbastanza previsto, e in effettinon è riuscita are ilcedendo ale confermando contemporaneamente due aspetti: il Napoli merita ampiamente la vittoria dello Scudetto e la Dea merita senza dubbi i punti e la posizione in cui si trova. Per affrontare la capolista mister Gasperini decide di affidarsi ad un attacco pesante con doppia punta (Højlund-Zapata) sostenuta dal trequartista Pasalic. A condurre la partita e il gioco è ovviamente la squadra di Spalletti con la Dea praticamente schierata con tutti gli effettivi dietro la linea della palla per difendere il fortino. I nerazzurri nella prima frazione di gara risultano abbastanza attenti a livello difensivo e non concedono occasioni a raffica. Per i partenopei, dopo due ...

Napoli - Atalanta, 13 multati e 2 denunciati ...Armando Maradona in occasione dell'incontro Napoli - Atalanta, giocato ieri pomeriggio nell'impianto di Fuorigrotta, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l'... Napoli, Meret sorride: esami negativi al polso Alex Meret, rimasto fuori per precauzione nel match vinto dai campani contro l'Atalanta ieri al 'Maradona', dovrebbe essere disponibile per il match contro l'Eintracht in Champions League. Il portiere 'si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti ... Serie A: negli incontri del sabato vincono Napoli e Udinese, pareggiano Lazio e Bologna Il Napoli torna di nuovo a vincere dopo la sconfitta dell'ultima giornata, battendo al Maradona l'Atalanta con un netto 2 - 0. Con il miglior attacco (60 reti) e la miglior difesa (16 gol subiti), i ...