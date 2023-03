L' assedio di Waco | su Netflix la docuserie su una delle più terribili tragedie americane legate a una setta

(Di domenica 12 marzo 2023) Sono passati trent'anni dai fatti di, quando l'America, e di riflesso il mondo, sono stati scossi da unapiù spaventosemoderne: 86 persone morte alla fine di undurato 51 giorni in questa località del Texas, mentre le forze dell'ordine cercavano di sconfiggere l'insidioso leader del culto dei davidiani, David Koresh, rintanato nel suo complesso protetto dai membri della suareligiosa. Utilizzando una combinazione di interviste, registrazioni dell'FBI appena rilasciate e filmati mai visti prima che catturano gli eventi nel loro svolgimento, L'dimira a scoprire perché l'operazione - il cui scopo ultimo era arrestare Koresh e catturare il suo deposito di armi illegali - si sia conclusa con un così terribile spargimento di ...

L'assedio di Waco Già alla base di una bella serie con Michael Shannon e Taylor Kitsch (la trovate su Paramount+), l'assedio di Waco è uno dei fatti di sangue più noti della cronaca contemporanea

L'assedio di Waco, iniziato trent'anni fa

