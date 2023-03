L’Accademia Volley fa festa al Rampone contro Talete (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Ancora una vittoria casalinga per L’Accademia Volley che ieri sera ha superato alla Palestra Rampone la Polisportiva Talete (RM) con il punteggio di 3-1 (25-22, 25-17, 25-27, 25-15) nella diciannovesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In una gara praticamente decisiva per la salvezza, le giallorosse sfoderano una prestazione maiuscola centrando il risultato pieno in maniera limpida e meritata. Il finale sarebbe potuto essere anche più rotondo se, nel finale di terzo set, quando era avanti 22-19, la squadra non avesse avuto quel piccolo calo di concentrazione che le ha impedito di chiudere subito la partita. L’appuntamento con la vittoria, tuttavia, è stato solo rimandato perchè nella successiva frazione L’Accademia è tornata a dominare legittimando il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Ancora una vittoria casalinga perche ieri sera ha superato alla Palestrala Polisportiva(RM) con il punteggio di 3-1 (25-22, 25-17, 25-27, 25-15) nella diciannovesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In una gara praticamente decisiva per la salvezza, le giallorosse sfoderano una prestazione maiuscola centrando il risultato pieno in maniera limpida e meritata. Il finale sarebbe potuto essere anche più rotondo se, nel finale di terzo set, quando era avanti 22-19, la squadra non avesse avuto quel piccolo calo di concentrazione che le ha impedito di chiudere subito la partita. L’appuntamento con la vittoria, tuttavia, è stato solo rimandato perchè nella successiva frazioneè tornata a dominare legittimando il ...

