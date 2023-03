La tragedia di Cutro: se ne parla nella puntata di “Quarta Repubblica” (Di domenica 12 marzo 2023) Lunedì 13 marzo in onda su Retequattro una nuova puntata dove si parlerà anche delle direttive green imposte dall’Unione Europea Domani sera torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centro della puntata il tema immigrazione, con la tragedia di Cutro e un focus sugli sbarchi in corso in queste ore a Lampedusa. Con reportage, cifre e approfondimenti, la puntata si occuperà anche delle direttive green imposte dall’Unione europea con un viaggio all’interno delle varie sedi Ue: quanto sono sostenibili a livello ambientale? Continua poi l’inchiesta di Quarta Repubblica su disforia e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 marzo 2023) Lunedì 13 marzo in onda su Retequattro una nuovadove si parlerà anche delle direttive green imposte dall’Unione Europea Domani sera torna l’appuntamento con “”, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centro dellail tema immigrazione, con ladie un focus sugli sbarchi in corso in queste ore a Lampedusa. Con reportage, cifre e approfondimenti, lasi occuperà anche delle direttive green imposte dall’Unione europea con un viaggio all’interno delle varie sedi Ue: quanto sono sostenibili a livello ambientale? Continua poi l’inchiesta disu disforia e ...

