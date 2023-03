La talpa del Caf a Roma con il cassetto pieno di moduli falsi, la truffa sul Reddito di cittadinanza: 130 indagati (Di domenica 12 marzo 2023) Ha permesso di ottenere abusivamente il Reddito di cittadinanza ad almeno 100 persone l’impiegato di un Caf alla periferia Est di Roma indagato dalla procura come la talpa che ha portato all’inchiesta su 130 persone per falso e indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. Ai suoi “clienti” offriva un pacchetto completo, spiega Il Messaggero, con l’autocertificazione per ottenere il sussidio già compilata con dati completamente inventati, da quelli della residenza alle date di nascita fino al numero di figli a carico. La presunta truffa sarebbe cominciata dal 2019, non appena era stato introdotto il Reddito di cittadinanza, fino al 2021. Dalle carte sequestrate dalla Guardia di finanza nelle mani del pm Carlo Villani sono state trovate discrepanze enormi, ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Ha permesso di ottenere abusivamente ildiad almeno 100 persone l’impiegato di un Caf alla periferia Est diindagato dalla procura come lache ha portato all’inchiesta su 130 persone per falso e indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. Ai suoi “clienti” offriva un pacchetto completo, spiega Il Messaggero, con l’autocertificazione per ottenere il sussidio già compilata con dati completamente inventati, da quelli della residenza alle date di nascita fino al numero di figli a carico. La presuntasarebbe cominciata dal 2019, non appena era stato introdotto ildi, fino al 2021. Dalle carte sequestrate dalla Guardia di finanza nelle mani del pm Carlo Villani sono state trovate discrepanze enormi, ...

