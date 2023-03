La sfida: gli italiani preferiscono Meloni a Schlein La premier stravince con il 60,4% contro il 39,7%. I dati (Di domenica 12 marzo 2023) Giorgia Meloni batte nettamente Elly Schlein. La sfida tra le due principali donne della politica italiana vede prevalere la presidente del Consiglio. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 12 marzo 2023) Giorgiabatte nettamente Elly. Latra le due principali donne della politica italiana vede prevalere la presidente del Consiglio. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato in esclusiva per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore... Segui su affar.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNapoli24 : Si accende la sfida! ?? Guardate che hanno scritto - BresciaOfficial : Alcune immagini della sfida col Venezia. Gli highlights sono sul nostro sito. ???? #BSFC #SerieBKT #Forzabrescia??… - sportli26181512 : Juventus-Sampdoria, dove vedere la partita in tv: gli orari: La sfida dell'Allianz Stadium si gioca oggi domenica 1… - RivieraSportit : Calcio, Serie D, gli aggiornamenti dal 'Comunale' sulla sfida Sanremese-Castellanzese (LIVE) - KrisCaneblu : Benedetta che starà in casetta con gli altri, ballerà in coppia con Mattia per un bel po di puntate, non avrà lo st… -