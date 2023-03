La sentenza che fa discutere Bolkestein, tutto si riapre 'Ora tutele e parametri nuovi' (Di domenica 12 marzo 2023) Fidanzi (Confartigianato): 'Adesso una legge che caratterizzi le procedure pubbliche per evitare un'applicazione impropria della direttiva. E i bandi premino esperienza e ... Leggi su lanazione (Di domenica 12 marzo 2023) Fidanzi (Confartigianato): 'Adesso una legge che caratterizzi le procedure pubbliche per evitare un'applicazione impropria della direttiva. E i bandi premino esperienza e ...

