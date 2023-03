Una scommessa ambiziosa quella lanciata dal sindaco di Parigi , Anna Hidalgo, che a 100 anni di distanza dalla proibizione, intende rendere lapronta per le gare di nuoto in acque libere e di ...... la novità assoluta sarà il simbolo iconico della Francia: per le olimpiadi 2024, la "Tour Eiffel" sarà la sede di una gara di Triathlon, la, per l'occasione, sarà resafunzionando ...Le prossime Olimpiadi, quelle del 2024, prenderanno vita in Europa e, più precisamente, a Parigi. La buona nuova è che la capitale francese è pronta a sorprendere tutti rendendo laentro quella data . Un tuffo nellaper le Olimpiadi. Certo, sembra impossibile farlo diventare il fiume più pulito del mondo, ma l'obiettivo che vuole raggiungere la capitale ...

La Senna balneabile: il sogno dei parigini potrebbe diventare realtà dopo le Olimpiadi 2024 leggo.it