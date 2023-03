La Roma si fa male da sola contro un grande Sassuolo | Kumbulla follia | Berardi e Laurienté si scatenano

(Di domenica 12 marzo 2023) Laspreca un’altra occasione. E stavolta era ghiottissima perché i tre punti avrebbero significato l’aggancio al secondo posto dell’Inter. In un Olimpico infuocato, tra pañolada e striscioni di solidarietà per Mourinho, squalificato per due giornate, laperde 4-3ile lo fa in 10 uomini per un rosso rimediato daallo scadere del primo tempo. La squadra giallorossa cade sotto i colpi di(doppietta),(rigore) e Pinamonti. Del resto ilaveva già indirizzato la gara in un avvio di match che ha visto i giallorossi senza Dybala, Mancini (diffidato) e gli infortunati Belotti e Pellegrini. Al 13’ ilpassa in vantaggio: dopo una palla persa da Bove, i neroverdi ripartono e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Si sente male sul Frecciarossa Roma-Milano, lo salva una specializzanda in medicina - sku4x2_hub : Kumbulla non è da Roma, bello il gol, ma anche no. Dybala è assolutamente un fuoriclasse, un giocatore che a Roma m… - joseseiperme : Meno male che non parla Josè se no alla domanda su kumbulla direbbe “kumbulla+10”. In famiglia non si lascia indiet… - KBufalo91 : RT @guglielmotim: Il messaggio del Sistema è stato chiarissimo. Colpiti e affondati. Con un arbitraggio a senso unico e con un Var chirurgi… - giangioo_ : RT @ErCardinale: Il male della Roma -

Lagetta al vento la possibilità di agganciare il secondo posto, lasciando strada a un Sassuolo ... Zalewski la riapre con un destro al volo strozzato che Consigli valuta. Nel recupero il ...Matic 5: una battuta d'arresto gli si può concedere visto che ha tenuto in piedi lain maniera ... Wijnaldum 5: poco in partita, non riesce a trovare né lo spunto per farin area né la ...- "Ho il braccio destro infiammato, praticamente non ho forza per guidare" . È questo l'allarme ... "Non mi sembra, ma sono comunque test. Ora dobbiamo analizzare tutto, guardando anche cosa ...

Si sente male sul Frecciarossa Roma-Milano, specializzanda in medicina lo salva MilanoToday.it

Pagelle e tabellino di Roma-Sassuolo, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23 ...Voti Roma-Sassuolo 1-3: un gol capolavoro di Paulo Dybala non riesce a dare l'abbrivio definitivo per la rimonta. La follia di Kumbulla costa carissimo.