La road map di Schlein alla Nuvola, tra rassicurazione e rivoluzione (Di domenica 12 marzo 2023) E' il giorno di Elly, nel senso dell'insediamento di Schlein da neo segretaria Pd, nella cornice della prima assemblea nazionale del nuovo corso. E si capisce che le speranze sono vive, nella Nuvola di Fuksas che ospita l'evento nel quartiere Eur e in una location stavolta non “indie” come nei giorni delle primarie al Portonaccio e sulla Prenestina. E talmente alte sono, le speranze della grande catarsi democratica, che persino gli elementi del contesto aiutano a fissare nella mente quello che, nel pomeriggio, la neo vicepresidente Schleiniana Chiara Gribaudo chiamerà “il sogno”, sogno di rimettersi in cammino per una “traversata nel deserto” rigeneratrice, in cui si smetta “di essere subalterni a targhe alterne”. C'è il sole, e c'è alla Nuvola anche un beneaugurante coniglio (simbolo di ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 marzo 2023) E' il giorno di Elly, nel senso dell'insediamento dida neo segretaria Pd, nella cornice della prima assemblea nazionale del nuovo corso. E si capisce che le speranze sono vive, nelladi Fuksas che ospita l'evento nel quartiere Eur e in una location stavolta non “indie” come nei giorni delle primarie al Portonaccio e sulla Prenestina. E talmente alte sono, le speranze della grande catarsi democratica, che persino gli elementi del contesto aiutano a fissare nella mente quello che, nel pomeriggio, la neo vicepresidenteiana Chiara Gribaudo chiamerà “il sogno”, sogno di rimettersi in cammino per una “traversata nel deserto” rigeneratrice, in cui si smetta “di essere subalterni a targhe alterne”. C'è il sole, e c'èanche un beneaugurante coniglio (simbolo di ...

