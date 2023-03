"La questione morale...". Schlein la butta il tribuna, imbarazzo sul Qatargate (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo aver definito il governo "Inumano" per la gestione del caso Cutro, Elly Schleein continua a battere il tasto dell'immigrazione per attaccare Giorgia Meloni. Sul tragico naufragio davanti alle coste calabresi "abbiamo chiesto di fare piena luce sulla dinamica, una dinamica che non ha impedito tutte quelle morti. Una domanda semplicissima, ma non abbiamo avuto risposte né in Commissione, né in Aula né tantomeno da Giorgia Meloni. Questi silenzi sono colpevoli, così come lo è stato questo Cdm a Cutro senza portare omaggio alle salme e ai famigliari delle vittime", ha detto la neo segretaria del Pd ospite di Mezz'ora in più su Rai3 nel giorno del suo "debutto". "Anziché fare la guerra alle ong, questo governo dovrebbe chiedere una Mare nostrum europea", è la proposta di Schlein, nonostante ci siano interlocuzioni ai vertici con l'Ue come dimostra la lettera ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo aver definito il governo "Inumano" per la gestione del caso Cutro, Elly Schleein continua a battere il tasto dell'immigrazione per attaccare Giorgia Meloni. Sul tragico naufragio davanti alle coste calabresi "abbiamo chiesto di fare piena luce sulla dinamica, una dinamica che non ha impedito tutte quelle morti. Una domanda semplicissima, ma non abbiamo avuto risposte né in Commissione, né in Aula né tantomeno da Giorgia Meloni. Questi silenzi sono colpevoli, così come lo è stato questo Cdm a Cutro senza portare omaggio alle salme e ai famigliari delle vittime", ha detto la neo segretaria del Pd ospite di Mezz'ora in più su Rai3 nel giorno del suo "debutto". "Anziché fare la guerra alle ong, questo governo dovrebbe chiedere una Mare nostrum europea", è la proposta di, nonostante ci siano interlocuzioni ai vertici con l'Ue come dimostra la lettera ...

