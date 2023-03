La primavera di Elly: "Abbiamo un mandato di unità e coerenza. Insieme torneremo a vincere" (Di domenica 12 marzo 2023) "Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera". L'esordio da segretaria proclamata. arriva in mezzo a una standing ovation, poi l'abbraccio con lo sfidante Stefano Bonaccini che indica come presidente del partito. L'unità del partito è una delle chiavi ricorrenti del primo intervento di Schlein da segretaria. Ma, sottolinea, è arrivato il momento della chiarezza: "unità e coerenza", "basta compromessi al ribasso". "Sarò sempre aperta all'ascolto, soprattutto per le critiche costruttive. Dobbiamo mettere a valore diversità e franchezza tra di noi ma fedeli al mandato che ci hanno dato le persone che hanno votato, un mandato di unità e coerenza. Rilanciano la nostra azione politica e Insieme ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 marzo 2023) "Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova". L'esordio da segretaria proclamata. arriva in mezzo a una standing ovation, poi l'abbraccio con lo sfidante Stefano Bonaccini che indica come presidente del partito. L'del partito è una delle chiavi ricorrenti del primo intervento di Schlein da segretaria. Ma, sottolinea, è arrivato il momento della chiarezza: "", "basta compromessi al ribasso". "Sarò sempre aperta all'ascolto, soprattutto per le critiche costruttive. Dobbiamo mettere a valore diversità e franchezza tra di noi ma fedeli alche ci hanno dato le persone che hanno votato, undi. Rilanciano la nostra azione politica e...

