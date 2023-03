La prima assemblea Pd per Elly Schlein, l’abbraccio con Bonaccini e il ricordo di Astorre. Letta: «Guidaci tu e ignora chi ti dice cosa fare» – Il video (Di domenica 12 marzo 2023) Elly Schlein è stata proclamata ufficialmente nuova segretaria del Partito Democratico. L’assemblea dei dem che si sta svolgendo oggi a Roma, all’interno del centro congressi La Nuvola, si era aperta proprio con un abbraccio tra Schlein e Stefano Bonaccini, candidato sconfitto delle primarie. All’evento di oggi, a cui è stato dato il titolo «La forza della comunità: per le persone, per il pianeta», ha visto la partecipazione di 705 delegati in presenza e 221 collegati da remoto, a cui si aggiungono altri 417 invitati e 150 giornalisti. Presenti tutti i big del partito: dal segretario uscente Enrico Letta alla «sardina» Mattia Santori, passando per Dario Franceschini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’assemblea si è aperta con il ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023)è stata proclamata ufficialmente nuova segretaria del Partito Democratico. L’dei dem che si sta svolgendo oggi a Roma, all’interno del centro congressi La Nuvola, si era aperta proprio con un abbraccio trae Stefano, candidato sconfitto dellerie. All’evento di oggi, a cui è stato dato il titolo «La forza della comunità: per le persone, per il pianeta», ha visto la partecipazione di 705 delegati in presenza e 221 collegati da remoto, a cui si aggiungono altri 417 invitati e 150 giornalisti. Presenti tutti i big del partito: dal segretario uscente Enricoalla «sardina» Mattia Santori, passando per Dario Franceschini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’si è aperta con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi sulla piazza antistante il Parlamento a Tbilisi, in Georgia, per… - micheledammicc1 : Oggi all’assemblea delle primarie per il presidente del PD. Boccia ripete come un registratore gli stessi slogan. L… - Maddas28 : RT @ceciliadelia: L'emozione di questa ripartenza, con una segretaria femminista ecologista, per la giustizia sociale. La prima assemblea c… - infoitinterno : La prima assemblea Pd per Elly Schlein, l’abbraccio con Bonaccini e il ricordo di Astorre. Letta: «Guidaci tu e ign… - infoitinterno : Pd, si apre la prima assemblea nazionale dell’era Schlein -