La polizia moldava: 'Piano russo per creare disordini di massa e destabilizzare il paese' (Di domenica 12 marzo 2023) La polizia moldava ha denunciato di aver sventato un complotto di gruppi sostenuti dalla Russia addestrati a provocare disordini di massa durante una protesta contro il governo. Un agente sotto ... Leggi su globalist (Di domenica 12 marzo 2023) Laha denunciato di aver sventato un complotto di gruppi sostenuti dalla Russia addestrati a provocaredidurante una protesta contro il governo. Un agente sotto ...

