La piazza San Marco in Lego sbarca a Venezia | 170mila pezzi da record

(Di domenica 12 marzo 2023) Il gigantesco diorama è opera del brick builder sardo Maurizio Lampis. E sarà esposto da mercoledì in un museo specializzato in giochi della città lagunare. Duecento le piccole figure che animano la ricostruzione del luogo simbolo della Serenissima

VENEZIA - È l'opera di questo tipo più grande mai realizzate da un privato e ora sarà ospitata nella città che riproduce: Venezia. L'intera piazza San