La Murgia “smonta” il Van Gate del Grande Fratello Vip e svela se ha sentito Edoardo Donnamaria

(Di domenica 12 marzo 2023) Nicole, intervistata ai microfoni di “Turchesando”, ha parlato die Antonella Fiordelisi, dopo le accuse dei fan della coppia che l’hanno tirata in mezzo in più occasioni.” il Vandel GF Vip ese ha“A me viene da ridere quando leggo certi messaggi “ti sei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

" il Van Gate del GF Vip e svela se ha sentito Donnamaria "A me viene da ridere quando leggo certi messaggi "ti sei messa in mezzo a una coppia". Io ed Edoardo dentro la Casa eravamo ...

Io ed Edoardo dentro la Casa eravamo amici. I discorsi che facevamo erano su Antonella e la coppia. Lui è innamoratissimo", ha svelato la Murgia così come ripreso dalle colleghe di IsaeChia. Poi delle ...