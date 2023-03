La morte di Lisa Marie Prestley potrebbe avere commosso l' Academy | spingendo a votare per il giovane Elvis

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 marzo 2023) L'Oscar 2023 come Migliore attore è un testa a testa tra Austin Butler,nel biopic di Baz Luhrmann, e Brendan Fraser, il professore obeso del film The Whale. Chi vincerà? Difficile dirlo. I bookmaker danno Fraser come favorito alla statuetta (quotato 1.52 contro il 2.35 di Butler), numeri che si basano su freddi e precisi dati, ovvero i premi vinti fino a oggi. E nonostante il risultato sia un pareggio (3 a 3), pare che i riconoscimenti attribuiti a Fraser contino di più. Brendan Fraser: film, fisico e "The Whale" guarda le foto