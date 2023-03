Vai agli ultimi Twett sull'argomento... huge1961 : RT @globalistIT: - ereike05 : l karaoke di Salvini e Meloni ha scatenato indignazione perché è avvenuto all’indomani del consiglio dei ministri f… - globalistIT : - Chancione : Consigliera veneta della Lega denuncia una molestia da parte di un collega di Fratelli d'Italia. Lui si giustifica… - osv_taf : RT @Curci_Andrea: Ma buongiorno soprattutto a @OfMattia che giustifica così la purga fatta l'anno scorso bloccando mezzo mondo. Di account… -

E adesso laper replicare alle accuse si è inventata un fotomontaggio per mettere a fianco la festa da ballo a cui partecipò la premier finlandese Sanna Marin al karaoke di Salvini e Meloni . ...... Salvini e Berlusconi che si sono ritrovati ieri che si sono ritrovati ieri sera per festeggiare i 50 anni del leader della'. Testuale. La domanda sorge spontanea: la Rai è sempre stata prona ...Meloni si, 'ab biamo finito adesso', spiega che il governo ha lavorato 'per sistemarli ...E a chi le chiede dei decreti sicurezza di Matteo Salvini ripresentati in Parlamento dalla, ...

La Lega giustifica il karaoke con la festa di Sanna Marin: ma in Finlandia non c’era stata una strage Globalist.it

La Lega di Salvini all'angolo per l'indignazione del karaoke si nasconde dietro Sanna Marin. Ma in Finlandia non c'era stata una strage.Mentre la polemica infuria, mentre non si placano le proteste il servizio pubblico vicino a Meloni fornisce questa spiegazione ...