La Francia si prende la rivincita: Azzurrine battute 3-1 nella seconda amichevole a St. Gratien, per l’Italia a segno Galli (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo la vittoria di giovedì scorso, la Nazionale Under 16 femminile è stata sconfitta 3-1 dalla Francia nel secondo test disputato a St. Gratien. Un’altra buona prova non è bastata alle ragazze guidate da Viviana Schiavi, in una partita decisa tutta nel secondo tempo e con l’Italia a segno per il momentaneo 2-1 con Giulia Galli (Roma). “Come era accaduto in occasione del torneo in Algarve (in quella occasione vinto dall’Italia, ndr), al di là dei risultati sono stati cinque giorni estremamente positivi – il commento del tecnico -. Ci sono stati altri innesti di nuove giocatrici che hanno potuto provare l’esperienza della Nazionale. L’obiettivo rimane invariato, quello di formare il gruppo per la Nazionale Under 17 del prossimo anno. Sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una gara impegnativa, vista la voglia di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo la vittoria di giovedì scorso, la Nazionale Under 16 femminile è stata sconfitta 3-1 dallanel secondo test disputato a St.. Un’altra buona prova non è bastata alle ragazze guidate da Viviana Schiavi, in una partita decisa tutta nel secondo tempo e cona segno per il momentaneo 2-1 con Giulia Galli (Roma). “Come era accaduto in occasione del torneo in Algarve (in quella occasione vinto dal, ndr), al di là dei risultati sono stati cinque giorni estremamente positivi – il commento del tecnico -. Ci sono stati altri innesti di nuove giocatrici che hanno potuto provare l’esperienza della Nazionale. L’obiettivo rimane invariato, quello di formare il gruppo per la Nazionale Under 17 del prossimo anno. Sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una gara impegnativa, vista la voglia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luigidefilippi5 : RT @tempoweb: #Caracciolo rivela i piani americani per l'#Europa. Chi prende il posto di #Germania e #Francia #11marzo #iltempoquotidiano #… - GirolamoNavarra : RT @tempoweb: #Caracciolo rivela i piani americani per l'#Europa. Chi prende il posto di #Germania e #Francia #11marzo #iltempoquotidiano #… - tempoweb : #Caracciolo rivela i piani americani per l'#Europa. Chi prende il posto di #Germania e #Francia #11marzo… - Flaviog75 : Una crucca che fa la morale all'Italia. Noi li salviamo tutti, ci mancherebbe altro, la vita è sacra. Detto questo,… - calciofemita : ???? Sconfitta per le #Azzurrine -