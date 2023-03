La Dea sbarca anche in Grecia con Panos | “Colpito dal talento di Denis e Moralez”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 marzo 2023) L’Atalanta non ha veramente confini, e questa volta vogliamo raccontarvi la storia della passione per la Dea diNezos, 31enne di Atene che ha deciso di creare su Facebook una fanpage per avvicinare i suoi connazionali ellenici alla squadra orobica. Conosciamo meglio la storia di. Non si sente tutti i giorni di un tifoso della Dea greco: com’è successo? Come hai conosciuto l’Atalanta? Effettivamente è un po’ strano (ride, ndr). Per anni ho guardato la Serie A, il calcio italiano, ma solo dalle stagione 2011-12 ho iniziato a interessarmi veramente all’Atalanta. In quella stagione ancora lontana dai fasti che poi avrebbe raggiunto la squadra orobica con Gasperini, mi avevanoi due argentini Maxie German. Inoltre, sono rimasto affascinato dalla grinta, passione e dal ...