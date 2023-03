La cooperazione Italia-Qatar crescerà. Il racconto di Tripodi di ritorno da Doha (Di domenica 12 marzo 2023) “Il Qatar è un partner strategico per l’Italia nel settore energetico, vista la diversificazione di approvvigionamenti perseguita dal Governo Meloni”, dice a Formiche.net Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, di ritorno da una missione diplomatica a Doha. Quale ruolo gioca l’Italia all’interno del framework delle Nazioni Unite per sostenere i Paesi meno sviluppati? L’Italia sta riacquisendo un ruolo da protagonista. Lo dico a ragion veduta con la partecipazione al V Forum dell’Onu tenutosi a Doha, dove ho avuto una fittissima agenda di incontri bilaterali con i Paesi meno sviluppati. Un chiaro segnale di come il governo intenda rilanciare le nostre relazioni e avviare azioni a sostegno dei Least developed countries ... Leggi su formiche (Di domenica 12 marzo 2023) “Ilè un partner strategico per l’nel settore energetico, vista la diversificazione di approvvigionamenti perseguita dal Governo Meloni”, dice a Formiche.net Maria, Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, dida una missione diplomatica a. Quale ruolo gioca l’all’interno del framework delle Nazioni Unite per sostenere i Paesi meno sviluppati? L’sta riacquisendo un ruolo da protagonista. Lo dico a ragion veduta con la partecipazione al V Forum dell’Onu tenutosi a, dove ho avuto una fittissima agenda di incontri bilaterali con i Paesi meno sviluppati. Un chiaro segnale di come il governo intenda rilanciare le nostre relazioni e avviare azioni a sostegno dei Least developed countries ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Pene fino a 30 anni per gli scafisti di morte, cooperazione con i Paesi di partenza per fermare i flussi illegali,… - MinisteroDifesa : #9marzo Il Min @GuidoCrosetto ha ricevuto il collega tunisino Imed Memmich. Italia e Tunisia unite da solida collab… - 30mirella51 : RT @ebreieisraele: #Netanyahu con la #Meloni ha dichiarato che #Israele esporterà #gas in #Europa attraverso l' #Italia, promettendo una co… - Laurett02038494 : RT @ebreieisraele: #Netanyahu con la #Meloni ha dichiarato che #Israele esporterà #gas in #Europa attraverso l' #Italia, promettendo una co… - mauriziospic1 : RT @ebreieisraele: #Netanyahu con la #Meloni ha dichiarato che #Israele esporterà #gas in #Europa attraverso l' #Italia, promettendo una co… -