La carta Covisoc non contiene nulla che possa aiutare la Juve | anzi | rafforza la Procura CorSport

"Molto rumore per nulla". È il titolo dell'editoriale del Corriere dello Sport dedicato alla carta Covisoc relativa alla Juventus. Un pezzo firmato da Alessandro Giudice. Ieri il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Juventus, stabilendo che la carta va consegnata ai difensori del club bianconero. In realtà, scrive, la carta Covisoc non contiene nulla che aiuti la difesa della Juve, anzi, rafforza la posizione della Procura. La Juve ha soltanto tentato una strategia mediatica per smuovere un po' le acque. Il clamore che si è generato attorno al documento è eccessivo. "La vicenda dell'ormai famosa carta segreta non ...

