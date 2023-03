Kvaratskhelia fa impazzire la nonna dai capelli azzurri – VIDEO (Di domenica 12 marzo 2023) Il gol di Kvicha Kvaratkshelia ha fatto esplodere lo stadio Diego Armando Maradona, una giocata magnifica per il georgiano. Sta facendo il giro del mondo il gol messo a segno da Kvicha Kvaratskhelia, una giocata da fenomeno. Basti pensare che il georgiano era solo contro sette giocatori dell’Atalanta, eppure è riuscito a trovare il modo di trovare lo spazio per calciare e portare il Napoli in vantaggio, in una partita che stava diventando molto insidiosa. Il gol di Kvaratskhelia con l’Atalanta ha fatto gioire anche una nonna con i capelli tinti d’azzurro presente allo stadio Diego Armando Maradona. Una felicità pura quella della speciale tifosa del Napoli, che insieme con gli altri supporters non riusciva a credere ai propri occhi per la giocata del georgiano. @nonna tifosa del napoli2 ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 marzo 2023) Il gol di Kvicha Kvaratkshelia ha fatto esplodere lo stadio Diego Armando Maradona, una giocata magnifica per il georgiano. Sta facendo il giro del mondo il gol messo a segno da Kvicha, una giocata da fenomeno. Basti pensare che il georgiano era solo contro sette giocatori dell’Atalanta, eppure è riuscito a trovare il modo di trovare lo spazio per calciare e portare il Napoli in vantaggio, in una partita che stava diventando molto insidiosa. Il gol dicon l’Atalanta ha fatto gioire anche unacon itinti d’azzurro presente allo stadio Diego Armando Maradona. Una felicità pura quella della speciale tifosa del Napoli, che insieme con gli altri supporters non riusciva a credere ai propri occhi per la giocata del georgiano. @tifosa del napoli2 ...

