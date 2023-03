Kumbulla, che combini? Calcio a Berardi in area. Rissa, rigore ed espulsione (Di domenica 12 marzo 2023) Una follia che rischia di costare carissimo alla Roma e alla sua corsa Champions. Il primo tempo della sfida col Sassuolo, già ricco di gol e occasioni, si sta chiudendo sul 2 - 1 in favore dei ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 marzo 2023) Una follia che rischia di costare carissimo alla Roma e alla sua corsa Champions. Il primo tempo della sfida col Sassuolo, già ricco di gol e occasioni, si sta chiudendo sul 2 - 1 in favore dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #RomaSassuolo Questo numero di Kumbulla è una delle cose più stupide che abbia mai visto in trent'anni di Serie A d… - pisto_gol : La #Roma che perde per la 2^ volta su 20 partite contro il #Sassuolo non è solo figlia della follia di #Kumbulla ch… - FabioTorSa : RT @guglielmotim: Ecco i designatori arbitrali di #Calciopoli. Oggi al #Var di #RomaSassuolo il figlio del designatore a sin, che fa veder… - labufarda1 : Nulla è perduto. A parte la dignità di Luca Pairetto - che era al Var - “figlio d’arte”, ricordiamolo sempre. Kumbu… - Davidino_TheSun : RT @guglielmotim: Ecco i designatori arbitrali di #Calciopoli. Oggi al #Var di #RomaSassuolo il figlio del designatore a sin, che fa veder… -

Posticipo Serie A, Roma - Sassuolo 3 - 4 A inizio recupero, follia di Kumbulla che scalcia Berardi a terra dopo un'azione convulsa: rosso e rigore che lo stesso Berardi trasforma. Entra Dybala che dà la scossa con un gran gol (50'). Berardi ... Lo show di Laurienté, la follia di Kumbulla: la Roma crolla, 3 - 4 col Sassuolo La Roma getta al vento la possibilità di agganciare il secondo posto, lasciando strada a un Sassuolo eccellente, trascinato dall'estro di Laurienté. Pesa però, e tanto, la fesseria di Kumbulla che regala un rigore e si fa cacciare a fine primo tempo, nel momento in cui i giallorossi spingono forte verso la rimonta. Primo tempo adrenalinico: Laurientè firma una doppietta in 18 ... Roma - Sassuolo, follia Kumbulla: calcio a Berardi, rigore e rosso ... calcio a Berardi, rigore e rosso Accade tutto nell'area di rigore della Roma al minuto 45, con Berardi che prova a battere Rui Patricio in spaccata, decisiva la pressione di Kumbulla che rialzandosi ... A inizio recupero, follia discalcia Berardi a terra dopo un'azione convulsa: rosso e rigorelo stesso Berardi trasforma. Entra Dybaladà la scossa con un gran gol (50'). Berardi ...La Roma getta al vento la possibilità di agganciare il secondo posto, lasciando strada a un Sassuolo eccellente, trascinato dall'estro di Laurienté. Pesa però, e tanto, la fesseria diregala un rigore e si fa cacciare a fine primo tempo, nel momento in cui i giallorossi spingono forte verso la rimonta. Primo tempo adrenalinico: Laurientè firma una doppietta in 18 ...... calcio a Berardi, rigore e rosso Accade tutto nell'area di rigore della Roma al minuto 45, con Berardiprova a battere Rui Patricio in spaccata, decisiva la pressione dirialzandosi ... Kumbulla dà un calcio a Berardi a palla in gioco, ingenuità ... Sport Fanpage HIGHLIGHTS | Il Sassuolo espugna l’Olimpico: piange la Roma Dopo la vittoria convincente di misura contro la Juventus, tre punti persi per la Roma che deve arrendersi alla qualità del Sassuolo complice anche l’espulsione di Kumbulla sul finire di primo tempo. Roma-Sassuolo: video, gol e highlights Terza vittoria di fila del Sassuolo, che passa 4-3 all'Olimpico e nega il 2° posto alla Roma. Dopo la pañolada a sostegno dello squalificato Mourinho, Laurienté fa doppietta tra il 13' e il 18' con la ... Dopo la vittoria convincente di misura contro la Juventus, tre punti persi per la Roma che deve arrendersi alla qualità del Sassuolo complice anche l’espulsione di Kumbulla sul finire di primo tempo.Terza vittoria di fila del Sassuolo, che passa 4-3 all'Olimpico e nega il 2° posto alla Roma. Dopo la pañolada a sostegno dello squalificato Mourinho, Laurienté fa doppietta tra il 13' e il 18' con la ...