Kuleba: 'Non ci ritireremo da Bakhmut, non avrebbe senso' (Di domenica 12 marzo 2023) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha assicurato in un'intervista a Bild am Sonntag che l'Ucraina continuerà a difendere Bakhmut. "Se ci ritirassimo da Bakhmut, cosa cambierebbe? La...

