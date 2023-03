Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 12 marzo 2023

(Di domenica 12 marzo 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella ventitreesimadel 12, tra glici sono il rugbista Martin Castrogiovanni e la pattinatrice artistica Carolina Kostner, due campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano. I documentari proposti nellafaranno viaggiare il pubblico dalla Giordania a Taipei fino a Capo Nord. Inoltre, da questa domenica, attraverso ...

venendo selezionato tra molti altri, di partecipare alla decima edizione del programma 'Il Borgo dei Borghi', gestito dal programma televisivo 'Kilimangiaro', che va in onda su Rai 3. Questo contest di Rai Tre in cui si sfideranno venti località italiane. Da domenica 12 marzo fino al 26 marzo, durante la trasmissione, in cui a essere mostrate erano proprio peculiarità, scorci e

Kilimangiaro visita il Rijks Museum di Amsterdam - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

