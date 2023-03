Kate Middleton ha un’arma segreta | così tiene tutti in riga

Leggi su dilei

(Di domenica 12 marzo 2023)è sempre impeccabile e no, non parliamo soltanto di look e accessori da fare invidia. L’eleganza passa anche dal suo modo di affrontare ogni situazione, anche la più imbarazzante, specialmente quando ci sono di mezzo i figli. Lo abbiamo visto più volte, dapprima con il primogenito George e in ultimo con il Principino Louis: linguacce e dispetti non mancano, sebbene l’etichetta Reale imponga un certo decoro (anche ai bambini). Ma a quanto pare la Principessa di Galles haper tenerein. L’armadiper tenere a bada i figli Nascere nella Famiglia Reale inglese è senza dubbio un privilegio, ma non deve essere proprio una passeggiata per i piccoli di Casa Windsor. In fondo sono ...