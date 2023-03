Karate | Serie A 2023 | Luciano conquista l’oro a Konya | argento per Bodei

(Di domenica 12 marzo 2023) Un oro e un bronzo per l’Italia delnel secondo evento dellaA andato in scena questo fine settimana in Turchia, nello specifico a. Are il metallo più pregiato è stato Carmine, mentre il posto d’onore è stato ottenuto da Pamela. Nell’attesa giornata delle Finali, specialista del kumite, ha superato nell’ultimo atto il padrone di casa Omer Faruk Ates nella categoria 60 kg, imponendosi con il risultato di 2-0.invece, nei 68 kg, ha dovuto cedere il passo alla kazaka Laura Akilikul con il punteggio di 1-0. Niente da fare invece per Linda Stasi che, nei +68 g, non è riuscita a battere la tunisina Isra Ben Taieb perdendo dunque la possibilità di raccogliere il bronzo. Stesso destino della squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassiAny : RT @azzurridigloria: ??KARATE SERIE A?? L'Italia chiude con due medaglie il secondo appuntamento della Serie A di #karate a Konya, in Turchia… - azzurridigloria : ??KARATE SERIE A?? L'Italia chiude con due medaglie il secondo appuntamento della Serie A di #karate a Konya, in Turc… - FijlkamOfficial : Konya Serie A: oro per Luciano e argento per Bodei nel kumite - FijlkamOfficial : Luciano per l’oro! Domani a caccia di 4 medaglie alla Serie A di Konya - ReErthu : Cioè nausica stiamo parlando di un ambiente di karate che non conosce le pistole di un ambiente sportivo che non co… -

