Juventus-Sampdoria, Vlahovic calcia il rigore sul palo: prosegue il momento no del serbo (Di domenica 12 marzo 2023) prosegue il momento no di Dusan Valhovic che, nel corso del match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023 tra la Juventus e la Sampdoria, ha fallito un calcio di rigore stampando il pallone sul palo con Turk spiazzato. Per i ragazzi di Massimiliano Allegri il gol sarebbe stato fondamentale per portarsi sul 4-2 ed ipotecare un’importante vittoria in ottica qualificazione in Europa. L’attaccante serbo sta vivendo un periodo molto complicato dal punto di vista sportivo, dato che è a secco di reti da ben cinque turni di campionato, ovvero dalla doppietta rifilata alla Salernitana lo scorso 7 febbraio. Il numero nove è riuscito a trovare la gioia in Europa League soltanto una decina di giorni più tardi nella gara di andata dei playoff contro il Nantes. ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023)ilno di Dusan Valhovic che, nel corso del match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023 tra lae la, ha fallito un calcio distampando il pallone sulcon Turk spiazzato. Per i ragazzi di Massimiliano Allegri il gol sarebbe stato fondamentale per portarsi sul 4-2 ed ipotecare un’importante vittoria in ottica qualificazione in Europa. L’attaccantesta vivendo un periodo molto complicato dal punto di vista sportivo, dato che è a secco di reti da ben cinque turni di campionato, ovvero dalla doppietta rifilata alla Salernitana lo scorso 7 febbraio. Il numero nove è riuscito a trovare la gioia in Europa League soltanto una decina di giorni più tardi nella gara di andata dei playoff contro il Nantes. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSFootball : 26' Juventus 2-0 Sampdoria 31' Juventus 2-1 Sampdoria 32' Juventus 2-2 Sampdoria A crazy first half in Turin ?? - sportface2016 : +++#Juventus, infortunio muscolare per Paul #Pogba: non convocato per la #Sampdoria+++ - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, Pogba out per infortunio contro la Sampdoria - MCalcioNews : Juventus-Sampdoria, dato impensabile: i tifosi si mettono le mani nei capelli - Franco93197864 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #Rabiot segna il 3-2, ma tante proteste da parte degli ospiti per un fallo di mano. Il #Var conferma la decisi… -