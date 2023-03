Juventus-Sampdoria stasera in tv | data | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di domenica 12 marzo 2023) Ile le indicazioni per vedere intv, sfida valida per la 26esima giornata della. I bianconeri vogliono ripartire dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma e puntano a farlo tra le mura amiche contro il fanalino di coda. I ragazzi di Allegri partiranno favoriti ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare il match, magari pensando al ritorno contro il Friburgo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica 12 marzo, con la partita che sarà visibile insu Dazn, oppure sulsatellitare Zona Dazn, previa attivazione. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SampNews24 : #Sampdoria, infortunio #Cuisance: problema al flessore. Le condizioni - Corentin_Info : ??Serie A?? #SerieA ??26eme journée?? Lecce - Torino Cremonese- Fiorentina Hellas Vérone - Monza AS Rome - Sassuol… - Luxgraph : Juventus-Sampdoria, la probabile formazione di Allegri: turnover Max - valexjuve : Siamo live Lecce Torino 2-1 Cremonese Forentina 1-3 Verona Monza 0-2 Roma Sassuolo 1-0 Juventus Sampdoria 2-1 - SampNews24 : Probabili formazioni #Juventus-#Sampdoria: le scelte degli allenatori -

ROMA – Ben cinque le gare in programma in questa domenica di Serie A valida per la 26ª giornata la Roma alle 18 ospita il Sassuolo a caccia del secondo posto in classifica mentre nel posticipo delle ...Sei pronto per vedere Juventus-Sampdoria Scopri quando verrà trasmesso il live match in streaming, la telecronaca e le formazioni.