Juventus-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 12 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Sampdoria, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Da una parte i bianconeri che vogliono tornare a vincere in campionato per preparare al meglio la successiva trasferta tedesca, i blucerchiati invece vogliono vincere e riaprire il discorso salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio all’Allianz Stadium alle ore 20.45 di domenica 12 marzo. Juventus-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ile isudi, match valido per la ventiseiesima giornata di. Da una parte i bianconeri che vogliono tornare a vincere in campionato per preparare al meglio la successiva trasferta tedesca, i blucerchiati invece vogliono vincere e riaprire il discorso salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio all’Allianz Stadium alle ore 20.45 di domenica 12 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo. SportFace.

