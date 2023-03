Juventus-Sampdoria oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 12 marzo 2023) Questa sera la 26a giornata della Serie A 2022-2023 si concluderà alle ore 20.45 con Juventus-Sampdoria. All’Allianz Stadium vedremo una sfida che metterà in palio 3 punti fondamentali per entrambe le contendenti. I bianconeri proseguono nella loro risalita dopo la penalizzazione, mentre i doriani proveranno il tutto per tutto per credere ancora alla salvezza. Dopo la sconfitta beffarda in casa della Roma, la squadra di mister Allegri ha la possibilità di rimettersi a correre in classifica, ospitando la compagine blucerchiata, desolatamente ultima in classifica. Una occasione anche per far ruotare qualche giocatore per i padroni di casa che sono anche impegnati in Europa League nella doppia sfida contro i tedeschi del Friburgo. Diverse assenze pesanti tre le quali quelle di Alex Sandro, Chiesa e Di Maria usciti ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Questa sera la 26a giornata dellaA 2022-si concluderà alle ore 20.45 con. All’Allianz Stadium vedremo una sfida che metterà in palio 3 punti fondamentali per entrambe le contendenti. I bianconeri proseguono nella loro risalita dopo la penalizzazione, mentre i doriani proveranno il tutto per tutto per credere ancora alla salvezza. Dopo la sconfitta beffarda in casa della Roma, la squadra di mister Allegri ha la possibilità di rimettersi a correre in classifica, ospitando la compagine blucerchiata, desolatamente ultima in classifica. Una occasione anche per far ruotare qualche giocatore per i padroni di casa che sono anche impegnati in Europa League nella doppia sfida contro i tedeschi del Friburgo. Diverse assenze pesanti tre le quali quelle di Alex Sandro, Chiesa e Di Maria usciti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sampdoria, è un'emergenza senza fine, ma Stankovic sogna il miracolo contro la Juventus - infoitsport : Juventus-Sampdoria, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Probabili formazioni di Juventus-Sampdoria - rep_genova : Sampdoria, è un'emergenza senza fine, ma Stankovic sogna il miracolo contro la Juventus [di Stefano Zaino] [aggiorn… - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 26): - Lecce vs Torino 8:30 - Cremonese vs Fiorentina 11:00 - Hellas Verona vs M… -