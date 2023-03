Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 12 marzo 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria, match valevole per la 26° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, e dal quarto uomo Rapuano. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Bello e Longo. Calcio d’inizio alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Dopo la sconfitta in casa della Roma, la Juventus è riuscita immediatamente a riscattarsi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Decisiva ancora una volta la rete firmata da Angel Di Maria. El Fideo questa sera, sarà uno dei grandi assenti per via di un piccolo problema fisico accusato nella gara di giovedì. Indisponibili saranno anche -oltre a Kaio Jorge e Milik– anche Alex Sandro, Chiesa e Pogba. I primi ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 marzo 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 26° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, e dal quarto uomo Rapuano. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Bello e Longo. Calcio d’inizio alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Dopo la sconfitta in casa della Roma, laè riuscita immediatamente a riscattarsi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Decisiva ancora una volta la rete firmata da Angel Di Maria. El Fideo questa sera, sarà uno dei grandi assenti per via di un piccolo problema fisico accusato nella gara di giovedì. Indisponibili saranno anche -oltre a Kaio Jorge e Milik– anche Alex Sandro, Chiesa e Pogba. I primi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Juventus, infortunio muscolare per Paul #Pogba: non convocato per la #Sampdoria+++ - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, Pogba out per infortunio contro la Sampdoria - tuttosport : ? #Pogba non convocato dalla #Juventus per il match contro la #Sampdoria Il francese ha avvertito un problema musc… - Kristen52958573 : ??Live Stream Marseille vs Strasbourg ?? - Antonio98854326 : Juventus Sampdoria: Ma !!!!! La JUVENTUS lo sa che deve segnare alla Sampdoria? Perche vedo che invece di andare co… -