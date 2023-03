Juventus-Sampdoria, la MOVIOLA LIVE: il VAR convalida il gol di Rabiot, Vlahovic chiede un rigore | Serie A (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 23:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Juventus-Sampdoria, in scena all’Allianz Stadium di Torino alle 20.45, è il secondo posticipo della 26esima giornata di Serie A: di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla MOVIOLA di Calciomercato.com. Juventus-Sampdoria ore 20.45Arbitro: Prontera di BolognaAssistenti: Costanzo-PasseriIv: RapuanoVar: Di BelloAvar: Longo S. 65? – Penalty per la Juve. Cuadrado viene abbattuto in area e per il direttore di gara è calcio di rigore inequivocabile. 64? – Rabiot trova la sua doppietta personale con una gran conclusione di sinistro al volo. Rete che però ha avuto bisogno anche di un chek review dal VAR per un presunto tocco di mano del ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 23:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:, in scena all’Allianz Stadium di Torino alle 20.45, è il secondo posticipo della 26esima giornata diA: di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalladi Calciomercato.com.ore 20.45Arbitro: Prontera di BolognaAssistenti: Costanzo-PasseriIv: RapuanoVar: Di BelloAvar: Longo S. 65? – Penalty per la Juve. Cuadrado viene abbattuto in area e per il direttore di gara è calcio diinequivocabile. 64? –trova la sua doppietta personale con una gran conclusione di sinistro al volo. Rete che però ha avuto bisogno anche di un chek review dal VAR per un presunto tocco di mano del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSFootball : 26' Juventus 2-0 Sampdoria 31' Juventus 2-1 Sampdoria 32' Juventus 2-2 Sampdoria A crazy first half in Turin ?? - sportface2016 : +++#Juventus, infortunio muscolare per Paul #Pogba: non convocato per la #Sampdoria+++ - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, Pogba out per infortunio contro la Sampdoria - Stake2Boom : RT @SSFootball: 26' Juventus 2-0 Sampdoria 31' Juventus 2-1 Sampdoria 32' Juventus 2-2 Sampdoria A crazy first half in Turin ?? https://t.c… - RadioRossonera : 'Non chiarissimo, effettivamente. Però la sensazione è che controlli con il braccio...' ??? Il check è velocissimo:… -