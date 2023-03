Juventus-Sampdoria 4-2, poker bianconero e Allegri sale (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – La Juventus batte la Sampdoria per 4-2 nel match valido per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri, penalizzati di 15 punti dalla Corte d’appello della Figc nel processo plusvalenze, salgono a quota 38. La Samp rimane ultima a quota 12. Il verdetto matura al termine di una sfida che la formazione allenata da Allegri inizia sul velluto. La Juve va in vantaggio all’11’ con Bremer, che azzecca il colpo di testa vincente su corner di Kostic: 1-0. Al 26? Rabiot firma il 2-0 con un altro colpo di testa sul cross di Miretti. I bianconeri sembrano padroni del campo, ma smettono di giocare e in un minuto vengono ripresi. La Samp accorcia le distanze al 31? con Augello, che buca Perin dopo una conclusione di Leris deviata da Danilo: 2-1. La rimonta viene completata al 32?, quando Zanoli crossa e Duricic a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Labatte laper 4-2 nel match valido per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri, penalizzati di 15 punti dalla Corte d’appello della Figc nel processo plusvalenze, salgono a quota 38. La Samp rimane ultima a quota 12. Il verdetto matura al termine di una sfida che la formazione allenata dainizia sul velluto. La Juve va in vantaggio all’11’ con Bremer, che azzecca il colpo di testa vincente su corner di Kostic: 1-0. Al 26? Rabiot firma il 2-0 con un altro colpo di testa sul cross di Miretti. I bianconeri sembrano padroni del campo, ma smettono di giocare e in un minuto vengono ripresi. La Samp accorcia le distanze al 31? con Augello, che buca Perin dopo una conclusione di Leris deviata da Danilo: 2-1. La rimonta viene completata al 32?, quando Zanoli crossa e Duricic a ...

