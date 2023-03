Juventus | infortunio muscolare per Pogba nella rifinitura | non è tra i convocati per la Sampdoria

(Di domenica 12 marzo 2023) Nuova tegola per Massimiliano Allegri in vista di. Paul, che si era allenato e per il quale si ipotizzava addirittura una maglia da titolare contro i blucerchiati, è invece ancora una volta fuori dalla lista deibianconeri. Si tratta di problemaavvertito durante ladi questa mattina, come sottolinea il comunicato ufficiale bianconero. Di seguito l’elenco dei. 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 9 Vlahovi? 11 Cuadrado 15 Gatti 17 Kosti? 19 Bonucci 20 Miretti 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 30 Soulé 32 Paredes 36 Perin 43 Iling-Junior 44 Fagioli 45 Barrenechea 46 Compagnon SportFace.

Contro la Juventus, a causa dell’assenza per infortunio di Emil Audero, il capitano della Sampdoria sarà Manolo Gabbiadini. L’ estremo difensore aveva ereditato la fascia da Bartos Bereszynski, in ...Allegri pensa di schierare una Juventus diversa rispetto a quella vista contro il Friburgo. Pogba si candida per una maglia da titolare ...